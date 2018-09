Un morto e due feriti per un'esplosione - probabilmente a causa di una bombola di gas - avvenuta in un'abitazione di Napoli nella zona dei quartieri spagnoli. Alla famiglia coinvolto era stata concessa una proroga per uno sfratto che sarebbe dovuto avvenire il prossimo mese. La gente del quartiere riferisce di un forte malumore espresso nei giorni scorsi da uno dei due figli - entrambi feriti, uno in 'codice rosso' - della donna deceduta nella deflagrazione. Una vicina: 'ho pensato al terremoto'. L'edificio, di quattro piani, è stato evacuato per gli accertamenti sulla stabilità.