MESSINA - La polizia ha arrestato a Palermo la messinese Annamaria Margareci, 35 anni, evasa dai domiciliari per andare a vedere il Papa - secondo quanto lei stessa ha riferito agli agenti - in visita sabato scorso a Palermo. La donna era stata arrestata a luglio per tentativo di rapina e ad agosto per evasione, e ora ha nuovamente abbandonato il domicilio ed è stata bloccata a bordo del treno che da Palermo l'avrebbe riportata a Messina.(ANSA).