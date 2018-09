due si sono dati appuntamento per un nuovo tavolo di coalizione, a cui sarà invitata anche la numero uno di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

Riparte il dialogoI due si sono incontrati ad Arcore, a poco più di tre mesi dalla nascita del governo "giallo-verde" che ha sancito la rottura fra leghisti e azzurri. Fonti forziste parlano di un "colloquio positivo", nell'ottica del disgelo all'interno di quella che sembra ancora essere una coalizione di centrodestra. Presenti anche il presidente del Parlamento Europeo (numero due di Fi) Antonio Tajani e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti.Sul tavolo dossier importanti, come il. Non sarebbero emerse decisioni definitive, ma pare che - su entrambi i punti all'ordine del giorno -. Sulla Rai, l'ex Cavaliere dovrebbe adesso spingere i suoi a sostenere il candidato governativo, Marcello Foa (già bocciato alla prima chiama). Leghisti e forzisti potrebbero, poi, tornare a braccetto già in occasione delle prossime elezioni regionali e amministrative: a novembre si voterà in Abruzzo, nel 2019 toccherà a Piemonte, Emilia Romagna, Basilicata, Calabria e Sardegna, e a molti grandi comuni del centro Italia. Praticamente, un "medio termine" in salsa tricolore che, unitamente alle Europee, dove ognuno corre da solo, potrebbe avere non poche conseguenze sulla tenuta dell'esecutivo. I