certamente la tesi rappresenta la prima, vera prova concreta e tangibile della sua conclusione. Questo è uno dei motivi per cui gli studenti della Scuola di Scienze Umane e del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Palermo hanno provato quantomeno stupore e rabbia, alla vista dei loro elaborati nei contenitori della spazzatura, proprio all’Università. La scoperta risale a venerdì 14 settembre, quando l’associazione studentesca Progetto Universitario ha pubblicato il singolare ritrovamento su Facebook. “Ecco che fine fanno le tesi di laurea all’Università degli Studi di Palermo. Elaborati di ricerca a.a. 2017/2018”, si legge nel post, accompagnato da due foto che ritraggono numerose tesi accatastate all’interno dei bidoni della carta.qualcuno fa presente di aver già riconosciuto il proprio nome “dal vivo”, qualcun altro menziona i “tanti sacrifici buttati via”; c’è anche chi riflette quantomeno sulla possibilità di restituirle agli autori, alla consegna della pergamena. Le reazioni dei diretti interessati sono le più varie, ma un’opinione in particolare riassume il messaggio che gli studenti vogliono veicolare: “Anziché farci spendere fior di quattrini per stamparle perché vogliono il cartaceo, che si accontentino dei PDF e almeno si risparmia lo scempio!”.infatti, è fuori strada. I ragazzi di Progetto Universitario puntano il dito non contro questo o quel professore, né contro presunti comportamenti sbagliati a riguardo delle tesi del misfatto: l’obbiettivo unico è dire stop agli sprechi, insieme. “Nessuna battaglia, non interessa a nessuno”, commenta Antonino Tripi, dell’associazione. “Questo è un tema molto discusso nel panorama studentesco. A nostro avviso è arrivato il momento di chiarire alcuni aspetti: non è più necessario stampare in duplicato tre o quattro copie”. La proposta di Progetto Universitario è diretta e precisa: “Tutti i dipartimenti dovrebbero uniformare i propri regolamenti, richiedendo allo studente una sola copia cartacea e una in formato digitale”.