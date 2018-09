PALERMO - Matteo Tutino, ex primario di chirurgia plastica nell'ospedale palermitano Villa Sofia, è stato rinviato a giudizio per calunnia nei confronti dell'ex primario dello stesso reparto, Dario Sajeva. Secondo le indagini condotte dalla Digos e dalla Guardia di finanza, Tutino avrebbe accusato Sajeva di truffa aggravata e falso in atto pubblico per avere tra il 2011 e il 2012 più volte falsificato le schede di dimissioni ospedaliere sugli interventi chirurgici da lui realizzati, in modo da aumentare il fatturato del reparto e ottenere maggiori rimborsi dal Servizio sanitario nazionale. Tutino aveva parlato di doppio ricovero per gli stessi pazienti. Le accuse nei confronti di Sajeva erano state archiviate dal Gip nel 2015. Il pm Laura Siani aveva chiesto rinvio a giudizio e ora il Gup Filippo Serio ha accolto la richiesta e rinviato a giudizio Tutino. Il processo inizierà domani. (ANSA).