, arriva la confisca dei beni per Francesco Paolo Maniscalco.Caffè e non solo a giudicare dall'elenco dei beni confiscati dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale: “Sicilia e Duci distribuzione snc di Maniscalco Giuseppe”, “Cieffe Group ingrosso Caffè” intestata a Daniela Bronzetti, Bar Intralot di via Carlo Pisacane, Bar Trilly di via Giacomo Cusmano, "Caffè Florio di Zaccherone Maria” con sede in via Quattro Coronati.Di lui si iniziò a parlare nel 1991 quando un commando svuotò il caveau del Monte di Pietà, a Palermo. Bottino: oro e gioielli per 18 miliardi di lire, di cui non si è saputo più nulla. Del commando faceva parte Maniscalco. Nella sua fedina penale c'è anche una condanna per mafia con il suo nome accostato a quello di Totò Riina.una condanna a sei anni e otto mesi si era lanciato nel mondo degli affari. Maniscalco, secondo i pubblici Calogero Ferarra e Dario Scaletta, cambiava continuamente i soci delle aziende, ne chiudeva alcune per aprirne poco dopo altre.dal collegio presieduto da Raffaele Malizia e composto dai giudici Simona Di Maida e Vincenzo Liotta che hanno imposto a Maniscalco la misura dell'obbligo di soggiorno per tre anni e mezzo perché "dopo avere espiato le pur lunghe pene detentive" ha dato prova di una "totale indifferenza verso il monito costituito dalla misura di prevenzione e dalle pregresse esperienze giudiziarie e detentive".