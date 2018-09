È il giorno della finale di Miss Italia 2018, il concorso di bellezza giunto alla 79esima edizione, che incoronerà come ogni anno la più bella d’Italia. Quest’anno sono in 33, a contendersi il titolo in prima serata su La 7, con la conduzione di Francesco Facchinetti e Diletta Leotta. Due siciliane sono tra le finaliste di Miss Italia. Si tratta della palermitana Martina Rao, Miss Equilibra Sicilia Est che avrà l’11 come numero di gara e di un'altra siciliana, Erika Nicolosi, di Santa Maria di Licodia, che concorrerà col numero 24 ma con la fascia di Miss Eleganza Abruzzo perché ha partecipato al concorso durante una vacanza a San Benedetto del Tronto. Tra le miss ci sono anche alcune sportive, una miss mamma, che aveva fatto scalpore presentandosi davanti alla giuria con la figlia nel marsupio e Chiara Bordi, una miss con una protesi ad una gamba.