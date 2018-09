ACATE (RAGUSA) - Un romeno di 26 anni è stato trovato morto in una vasca d'irrigazione in contrada Mogli, nelle campagne di Acate (Rg). A fare la macabra scoperta sono stati i compagni di lavoro del giovane. La vasca per l'irrigazione era annessa ai campi. Indagano i carabinieri. (ANSA).