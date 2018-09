- "Il Governo regionale non può far altro chedisponendo le elezioni di secondo livello per i vertici delle province". Ad affermarlo è, assessore alle Autonomie locali della Giunta Musumeci. Un governatore che da tempo però non fa mistero di puntate all'elezione diretta dei presidenti e dei consiglieri di province e città metropolitane. E il governo regionale, in questo seno, nonostante le pronunce della Consulta, non si è ancora dato per vinto. Qualche novità potrebbe infatti arrivare da Roma e riaprire una partita che sembrava chiusa.In principio, fu l'Ars, nell'agosto del 2017 ad approvare una legge che avrebbe ridato voce ai cittadini, nel tentativo di mettere la parola fine alla lunga serie di commissariamenti, disposti e prorogati dall'allora governatore Rosario Crocetta. Ma a bloccare il ritorno alle urne fu poi la Corte Costituzionale nel luglio scorso:, come norma fondamentale di riforma economico-sociale, capace di disinnescare la rivendicazione autonomista della Sicilia. Il pronunciamento che venne etichettato come "oltraggioso" dal presidente della Regione, che - a questo proposito - è tornato a riunire gli amministratori di centrodestra, durante la scorsa settimana, per prepararli alla prossima fase. In quell'occasione si è fatto cenno anche alla possibile data, oggi ancora un po' "fumosa": non è detto nemmeno che si possa andare al voto entro la fine dell'anno, infatti.Il governo regionale, però, non sembra intenzionato a darsi per vinto sul tema delle elezioni dirette. Anche, eventualmente, in un secondo momento. Fiduciosa, la stessa Grasso. "La legge Delrio - ha proseguito l'assessore - fu confezionata, all'epoca, soltanto per garantire una certa parte politica, calpestando completamente il principio di democrazia. Come può un sindaco, eletto a maggioranza relativa di una città, conoscere le esigenze di province intere che contano centinaia di migliaia di abitanti?".. Alla Camera, infatti, nell'ambito della discussione sul "Milleproroghe", è stato approvato un emendamento che impegna il governo "a valutare iniziative per ripristinare l’elezione diretta dei presidenti e dei consiglieri provinciali e a consentire l’elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano". La proposta è stata avanzata dal deputato Marco Silvestroni di Fratelli d'Italia. All'Ars, èa fare eco all'iniziativa nazionale, firmatario di un ddl simile, che potrebbe trovare i favori della compagine che sostiene Musumeci: "E' il fallimento di certe sinistre. Questo - il commento di Figuccia - è un segno di democrazia per sciogliere le catene ai "cani da guardia", i consiglieri intendiamoci, pronti a vigilare su tantissime realtà e infrastrutture quali scuole, strade e beni culturali, da tempo, abbandonati a sé stessi".