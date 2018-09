PALERMO - La Polizia di Stato ha eseguito 21 Daspo emessi nei confronti di altrettanti tifosi palermitani e veneziani, che hanno preso parte ai disordini di piazza a Terrasini (Pa), il pomeriggio dello scorso 10 giugno, poco prima dell'incontro di calcio Palermo-Venezia per i play-off di B. Un gruppo di tifosi veneti che fece sosta nei pressi di un bar prima dell'incontro, fu assalito da ultras rosanero, con il viso coperto e armati di bastoni. I tifosi veneziani reagirono lanciando sedie e tavoli contro i palermitani. Tutto accadeva davanti ai clienti del bar. Il questore di Palermo, dopo le indagini della Digos, ha disposto i provvedimenti di divieto ad assistere manifestazioni sportive nei confronti di 12 palermitani e nove veneziani.Per diversi tifosi già raggiunti da altri Daspo è prevista anche la presentazione alla polizia giudiziaria ogni volta che gioca la squadra del cuore. Altri 10 tifosi palermitani sono stati raggiunti da un provvedimento di divieto per i disordini in occasione dell'incontro Palermo-Bari del 30 aprile scorso. In quella circostanza gli ultras avevano creato disordini e procurato danneggiamenti allo stadio e nei pressi dell'ippodromo. (ANSA).