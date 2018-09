- Prosegue la vicenda dei lavoratori della Sas (Servizi Ausiliari Sicilia), società partecipata della Regione Siciliana. Dopo l’occupazione della sede di piazza Castelnuovo lo scorso 12 settembre, oggi un gruppo di manifestanti si è recato all’Assessorato al Bilancio, in via Notarbartolo. Obbiettivo del sit-in di questa mattina sottoporre la questione all’assessore Gaetano Armao. Dopo anni di precariato, i manifestanti hanno avviato contenziosi con la Regione Siciliana per farsi riconoscere il diritto all’assunzione a tempo indeterminato. Già nel maggio 2018, Sas è stata autorizzata dalla Regione a chiudere i contenziosi tramite transazioni; di fatto, però, il percorso sta subendo varie battute d’arresto.con il nuovo amministratore unico di Sas, Marcello Caruso – ha spiegato Gaetano Tarantino, rappresentante sindacale Ursas, prima dell’incontro –. Ci ha paventato la possibilità di essere inseriti nel bacino dell’Albo Società Partecipate Dismesse, per porre fine ai contenziosi”. Tarantino specifica che per le assunzioni dal bacino sarebbero previsti contratti a tempo determinato, “ma dato che è esattamente l’opposto di quello che chiediamo, perché dovremmo accettare in silenzio questa involuzione? Per molti di noi si tratterebbe di uscire dalla porta per entrare dalla finestra”. In assenza dell’assessore Armao, i manifestanti hanno esposto il problema al ragioniere generale Giovanni Bologna. “Ci è stato confermato quanto anticipato da Caruso – spiega Tarantino al termine dell’incontro – e ci è stato detto anche che è nei piani della Regione la richiesta di un parere all’Avvocatura di Stato. Ma noi rimaniamo della nostra idea: accettare questo compromesso dopo tanti sacrifici per le spese legali? No. Noi chiediamo gli accordi transattivi, e andiamo avanti fino in fondo”. Live Sicilia ha provato a contattare i vertici della Sas, che al momento hanno preferito non rilasciare dichiarazioni.