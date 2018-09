E' il giorno del dolore e della rabbia per la famiglia diil ragazzo di quindici anni precipitato dal tetto di un centro commerciale, mentre tentava di scattarsi un "selfie spericolato". La tragedia è avvenuta sabato sera a Sesto San Giovanni, nel Milanese, e sta già scatenando una serie di polemiche sul mondo dei social network e il loro uso pericoloso, oltre ogni limite. Lo stesso Andrea non era solito a questo tipo di provocazioni: già qualche tempo fa aveva infatti postato su Instagram una foto che lo ritraeva sul tetto di un palazzo e la frase "La morte non ci fa paura, la guardiamo in faccia".Intanto, intervistato da "La Stampa" a parlare per la prima volta è: "Una tragedia assurda. mi hanno detto che Andrea era caduto. Siamo corsi là, c'erano l'ambulanza, i vigili del fuoco, la polizia. Sono servite delle ore perché lo tirassero fuori. Era salito su quel tetto - ha proseguito l'uomo - per scattare una foto da brividi,, portandoli in alcuni casi alla morte. Andrea non era un ragazzo così".: "Sarebbero bastato forse l'intervento degli agenti di sicurezza o anche soltanto le grate intermedie nel condotto, per attutire la caduta e salvargli la vita: se ci fossero state delle misure adeguate, mio figlio non si sarebbe sfracellato".