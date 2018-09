Da qui le imputazioni di truffa, abuso d'ufficio, falso ideologico e falso materiale. Al sindaco era stata pure sequestrata una parte dell'immobile per un valore equivalente alla somma illecitamente percepita.

Giuseppe Sagona, è stato assolto con formula piena. La sentenza è del Tribunale di Termini Imerese. Nel 2013 era stato allontanato dal Comune in provincia di Palermo.con i quali aveva ottenuto un contributo di 107 mila euro per il restauro di una casa danneggiata dal terremoto del gennaio 1968. Ottenuti i finanziamenti, l'immobile sarebbe stato poi acquistato dallo stesso sindaco per 29 mila euro.Un esperto ha stabilito che i documenti che secondo l'accusa erano stati falsificati in realtà erano davvero risalenti al 1969.