Momenti di paura a pochi metri da piazza Giulio Cesare, dove sono intervenute le pattuglie della municipale, le volanti della polizia e i sanitari del 118: la piccola è stata trasportata al pronto soccorso con codice giallo, ma i medici hanno subito escluso la riserva sulla vita.

Un commissario della polizia municipale di 50 anni è stato investito in viale Diana, alla Favorita, da un ragazzo su un ciclomotore: quest'ultimo era stato fermato per un controllo, ma ha tentato di scappare travolgendo il vigile urbano, impegnato nel monitoraggio con telelaser: quando il sistema ha segnalato l'eccesso di velocità dell'Honda Sh, il commissario ha intimato l'alt al conducente, che dopo aver rallentato è ripartito, travolgendolo.La moto era senza assicurazione, l'uomo guidava nonostante la patente fosse stata revocata. Il commissario, rimasto ferito, è stato trasportato all'ospedale di Villa Sofia, ma non è in pericolo di vita. Solidarietà è stata espressa all'agente ferito dal sindaco e dal comandante Gabriele Marchese, che hanno definito "un comportamento incivile e criminale" quello del motociclista.A travolgerla un giovane a bordo di uno scooter che viaggiava in direzione della stazione centrale.Ha riferito agli agenti di essere scappato perché in preda al panico, ma ciò non gli ha evitato la denuncia a piede libero per omissione di soccorso.