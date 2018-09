PALERMO - "Le ex province sono in forte di stato di crisi e serve immediatamente un provvedimento del governo regionale". Lo chiede il segretario regionale del sindacato Csa Giuseppe Badagliacca. “Entro questa settimana la giunta regionale dovrebbe approvare la proposta di assestamento al Bilancio 2018, da sottoporre all’Ars, con la previsione di un’integrazione dei contributi a favore delle ex Province - afferma Badagliacca -. E' quanto abbiamo appreso da contatti con il competente assessorato alle Autonomie Locali. Sull'importo del contributo, finalizzato all'approvazione dei bilanci di previsione, se ne saprà di più nei prossimi giorni. Si parla comunque di una cifra intorno ai 70/80 milioni comprensivi di spese per investimenti".Un provvedimento urgente e atteso dai lavoratori e per dare corso ai servizi ancora resi dagli enti locali. "Abbiamo rinnovato la richiesta di un provvedimento che autorizzi l’adozione del bilancio annuale – conclude Badagliacca - in quanto il triennale potrebbe essere possibile solo in presenza di una variazione al Bilancio Pluriennale della Regione".