LAMPEDUSA (AGRIGENTO) - Dopo la messa al bando delle plastiche monouso non biodegradabili, scattata l'1 settembre in virtù di una ordinanza sindacale, a Lampedusa ha preso il via anche la pulizia dei fondali in diverse aree dell'isola. La prima immersione, organizzata dall'amministrazione comunale e dall'Area Marina Protetta di Lampedusa e Linosa in collaborazione con i centri diving dell'isola 'Blue Dolphins', 'Marina Diving', 'Pelagos 2.0' e 'Moby Diving', è stata effettuata nelle acque della 'Tabaccara'. I sub dei centri diving, insieme con alcuni volontari e sommozzatori dell'isola, hanno raccolto dai fondali 15 sacchi di plastiche e rifiuti. "Si è trattato di un intervento complesso che richiederà altre immersioni dal momento che parte delle plastiche che si sono depositate sul fondo marino sono in stato di decomposizione e serviranno dunque appositi strumenti per l'individuazione e la raccolta - afferma il sindaco di Lampedusa, Totò Martello -. È un lavoro che stiamo portando avanti con impegno e determinazione, riscontrando la collaborazione di attività commerciali, associazioni, pescatori, sommozzatori e cittadini che ringrazio per quanto stanno facendo insieme con l'Amministrazione e con l’Area Marina Protetta per liberare dalla plastica la nostra isola ed il nostro meraviglioso mare"