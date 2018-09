PALERMO - "Rita Borsellino è stata una donna di coraggio e di grande compostezza. E' stata protagonista della migliore antimafia, quella lontana dalle passerelle ma sempre presente fra la gente, soprattutto fra i giovani". Lo ha detto il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, in apertura dei lavori della seduta di oggi dedicata al ricordo di Rita Borsellino, scomparsa lo scorso 15 agosto. Subito dopo l'intervento di Miccichè, hanno preso la parola i deputati di diversi gruppi parlamentari per rendere omaggio alla sorella del giudice ucciso dalla mafia, che è stata protagonista di una stagione contraddistinta dal suo impegno civile prima, e poi anche politico con l'elezione all'Ars (come candidata del centrosinistra alla Presidenza della Regione) e successivamente al Parlamento europeo.

Nel corso della seduta di oggi l'Assemblea Regionale Siciliana ha ricordato anche Silvio Liotta, morto il 15 settembre scorso. Liotta è stato segretario generale dell'Ars dal 1986 al 1994, anno in cui fu eletto deputato nazionale con Forza Italia (è stato rieletto anche nelle due tornate successive, nel 1996 e nel 2001). "Una figura importante per questa Assemblea regionale ma anche una figura di rilievo nella politica nazionale - ha detto Roberto Di Mauro, vicepresidente dell'Ars - rappresentò un esempio di capacità indiscussa, in qualità di segretario generale Liotta per primo promosse azioni sulla trasparenza amministrativa". "In campo politico-parlamentare si distinse per aver presentato disegni di legge riguardanti la difesa dello Statuto siciliano sul versante economico e finanziario, nonché proposte legislative a tutela degli strati più deboli della società ha concluso Di Mauro - dagli anziani ai disabili". (ANSA).