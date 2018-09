L'anno scolastico è appena iniziato ma la copertura totale delle cattedre sembra essere ancora lontana. Secondo i dati forniti dal Miur ai sindacati, aggiornati al 12 settembre, i. Un record. In sostanza, esaurite le graduatorie del 2016 e non essendone state pubblicate altre entro agosto 2018,Nello specifico, maggiori carenze di personale docente si registrano al Nord: qui, sono state coperte soltanto il 21% delle cattedre nelle scuole medie e il 35% nelle scuole superiori. Al Centro, le percentuali di posti assegnati scendono al 19% per le medie e al 30 per le superiori. Al Sud il dato migliore, con insegnanti immessi in ruolo per il 53% dei casi, in entrambi i gradi di scuola secondaria.Dal minsitero, preso l'impegno per un decreto che indichi il. Si farà così spazio agli insegnati inseriti in quelle graduatorie che verranno stilate e approvate da qui alla fine dell'anno.