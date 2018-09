un fucile semiautomatico con colpo in canna: era custodito sotto il letto.

Ma non finisce qui, perché dietro la porta d’ingresso sono stati trovati un altro fucile, anche questo con colpo in canna e varie munizioni. Le armi erano state regolarmente denunciate, ma conservate senza alcuna precauzione, sono quindi state sequestrate. L'uomo è stato giudicato per direttissima, il giudice ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Sono nati così i sospetti dei carabinieri della compagnia di Monreale, i quali dubbi sono diventati certezza dopo la perquisizione in un appartamento.A finire in arresto L.M.M, palermitano di 46 anni, trovato tra l'altro in possesso di