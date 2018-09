. Il furto è però andato male e un tunisino è finito in manette insieme ad una donna italiana che faceva da "palo". E' successo in piazza Marina, dove il 25enne è stato colto sul fatto dalla polizia.. Ci ha riprovato ed ha raggiunto un balcone, ma a quel punto, sul posto, sono arrivate le colanti della polizia. Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e Soccorso Pubblico e i colleghi del commissariato Oreto-Stazione l'hanno bloccato nel giro di pochi minuti, nonostante il tentativo di fuga a piedi, tra i vicoli. Il 25enne e la donna, una 28enne, sono stati arrestati in via Lungarini.Nelle scorse settimane una raffica di furti è stata messa segno negli appartamenti del centro storico: nel mirino sono finite le abitazioni della zona di corso Vittorio Emanuele, in cui ad entrare in azione sarebbe stato un marocchino di 34 anni, successivamente arrestato ed espulso dal territorio nazionale in cui era irregolare.