PALERMO - "La truffa ai danni dell'Unione Europea scoperta in queste ore dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo, coordinati dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese, è l'ennesima dimostrazione che i controlli della Regione Siciliana si sono dimostrati inefficaci e inesistenti". Ad affermarlo è l'europarlamentare siciliano del Movimento cinque stelle Ignazio Corrao, a proposito della truffa sul PSR Sicilia scoperta dai finanzieri che vedrebbe protagonisti degli imprenditori dell'entroterra palermitano. “Alle forze dell'ordine e alla magistratura va ovviamente il nostro plauso - spiega Corrao - ma il sistema non funziona. Lo diciamo da anni, ma ci siamo scontrati con i muri di gomma di Palazzo d'Orleans e con un governo nazionale assente. Per restringere le maglie - spiega Corrao - occorre anche rafforzare i controlli e applicare un codice di condotta dei centri di assistenza agricola e rafforzare i controlli di Agea. La nostra proposta è quella di estendere la certificazione antimafia ai centri di assistenza agricola. Se ho parenti e amici mafiosi nelle mie frequentazioni non posso avere un ruolo nei centri di assistenza agricola, né più né meno - prosegue l'eruparlamentare M5s -. Chissà quante sono le truffe non scoperte e i soldi che perdiamo perché i controlli delle forze dell'ordine arrivano a campione, mentre la Regione dovrebbe farli in maniera sistematica. Serve inoltre trasparenza sui beneficiari delle somme, perché specialmente per quanto attiene ai fondi del PSR questi hanno anche finanziato mafia e criminalità".