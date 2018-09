MESSINA - Si viaggia su un'unica corsia centrale per 3,2 chilometri dell'autostrada Messina-Catania, tra Briga e Santo Stefano, in direzione della città dello Stretto. Lo ha deciso il Consorzio autostrade siciliane, che gestisce l'arteria, secondo cui la modifica della circolazione "si è resa necessaria per potere svolgere tutte le opportune verifiche delle condizioni strutturali della pila del viadotto Santo Stefano, sul versante del mare in direzione Messina. "L'Ufficio Tecnico del Consorzio, al ricevimento delle segnalazioni, ha immediatamente effettuato i dovuti sopralluoghi - si legge in una nota - ed ha ritenuto di procedere ad ulteriori e più approfondite verifiche, anche per i consequenziali lavori di ripristino dei luoghi". Lungo tutta la "unica corsia centrale" sono stati postio il limite di velocità di 60 chilometri orari e il divieto di sorpasso.