PALERMO - Pietro Foderà è il nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco di Palermo. Subentra a Giampiero Boscaino che ha guidato negli ultimi anni il corpo. “Al nuovo comandate del comando provinciale dei vigili del fuoco di Palermo, Pietro Foderà, porgo il mio augurio e quello dell’intera amministrazione comunale di un buon e proficuo lavoro, certo che possa continuare la collaborazione con le istituzioni, cosi come fatto con Giampiero Boscaino al quale va il mio ringraziamento per la sua incessante opera e professionalità esercitata su territorio palermitano. A tutti i vigili del fuoco, infatti, riconosciamo uno straordinario valore e un superbo impegno quotidiano fatto di amore e passione per la collettività che da sempre è esempio per tutti i cittadini”. Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando