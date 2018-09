PALERMO - Una voragine si è aperta questa notte in via Cardinale Rampolla a Palermo all'altezza del civico 4. La strada e parte del marciapiede sono finiti nelle cantine del palazzo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che insieme ai tecnici della protezione civile comunale hanno messo in sicurezza la zona. Sono in corso verifiche sulla stabilità del palazzo.(ANSA).