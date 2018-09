Nelle precedenti tappe sono state 627 le vaccinazioni effettuate dall’ambulatorio itinerante che – spiegano dalla direzione aziendale - “è sempre pronto ad intervenire per affiancare quelle strutture che dovessero far registrare un afflusso considerevole di persone”.

Per rispondere alle esigenze degli utenti, che in coincidenza dell’avvio dell’anno scolastico in massa si sono riversati nelle strutture dell’Asp, la direzione aziendale ha potenziato i centri di vaccinazione con 47 nuovi operatori: 37 medici e 10 operatori sanitari professionali.

PALERMO - Ultima tappa domani (giovedì 20 settembre) dell’ambulatorio vaccinale itinerante che, dopo le “soste” alla Guadagna ed alla Casa del Sole, sarà al PTA “Enrico Albanese” di via Papa Sergio a Palermo. Il camper, a bordo del quale lavoreranno medici ed infermieri del servizio di epidemiologia dell’Asp, supporterà e si integrerà con il Centro vaccinazioni della struttura assicurando il servizio in maniera continuativa dalle 8.30 alle 17.30.