. In base alle prime informazioni, si trovava a bordo di un gommone noleggiato stamattina insieme ad alcuni amici. Il giovane si sarebbe trovato in acqua per agevolare l'attracco del gommone, al rientro verso il porticciolo.Gli amici l'hanno immediatamente soccorso e lanciato l'allarme: a pochi metri dalla piazza della borgata marinara sono quindi arrivati gli agenti della polizia municipale. In attesa dei sanitari del 118, un primo intervento tampone è stato effettuato con una cintura, utilizzata per bloccare l'emorragia.le sue condizioni sono critiche. Sul posto anche le volanti della polizia. Le indagini sono condotte dalla capitaneria di porto che sta cercando di ricostruire nel dettaglio le fasi dell'incidente.