SIRACUSA - Un volo da almeno sei metri in mare per sfuggire alla Polizia di Stato dopo un furto, a Siracusa, nel bar nel piazzale che ospita il Monumento ai Caduti. Protagonista un diciannovenne, al quale gli agenti hanno dapprima salvato la vita soccorrendolo insieme ai militari della Capitaneria di Porto e poi denunciato per furto. Il 19enne ha riportato ferite in tutto il corpo e una grave ipotermia.

E' accaduto poco prima delle tre di ieri mattina. Gli agenti di una Volante sono intervenuti dopo la segnalazione di un furto da parte di e due guardie giurate che avevano sorpreso un ladro all'interno del chiosco. Il giovane per fuggire si era gettato dalla scogliera a strapiombo sul mare. I poliziotti sono scesi dalla scogliera e dopo aver individuato il giovane in balia delle acque, hanno chiamato i militari della Capitaneria di Porto, che hanno soccorso il 19enne. (ANSA).