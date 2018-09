Quello nel cuore dello Sperone era una sorta di "Grande Fratello" della droga, un sistema di videosorveglianza sofisticatissimo per monitorare chi entrava, chi usciva e notare in tempo l'eventuale presenza delle forze dell'ordine.avevano pensato a tutto e, a turno, avrebbero controllato 24 ore su 24 il grande monitor trovato dai militari in una delle stanze dell'appartamento. Un monitoraggio costante che avveniva durante la realizzazione dei "cristalli", piazzati nel mercato dello spaccio e poi rivenduti a circa 20-25 euro a dose.I carabinieri hanno scovato il laboratorio durante le indagini nate dagli arresti scattati negli ultimi mesi: tra la zona dello Sperone e quella di Brancaccio, sono infatti finiti in manette i pusher, ma il luogo in cui la sostanza stupefacente veniva prodotta era rimasto off-limits. Dopo una lunga attività di osservazione, i carabinieri hanno infatti effettuato un blitz approfittando dell'apertura del portone del palazzo.Su una cerata c'era tutto l'occorrente per la creazione dei cristalli, dalla cocaina al bicarbonato, fino al bilancino di precisione, ad un colino e alle bustine per il confezionamento.l'abitazione di un parente di uno dei sei indagati, attualmente in carcere. Sarebbero stati loro a rifornire gli spacciatori che si dividono la piazza nei due quartier periferici della città, dove nelle scorse settimane sono già finiti in arresto un 41enne ed un 31enne, entrambi dello Sperone. Il primo è stato individuato il largo Giuseppe Di Vittorio, era in possesso di diverse dosi di crack pronte da vendere, il secondo in passaggio De Felice Giuffrida.mentre un'altra "crack house" è stata scoperta a luglio nella stessa zona. In questo caso erano state trovate ben 57 dosi già confezionate. "Oltre al basso costo - spiega il comandante dei carabinieri della compagnia di San Lorenzo - ad incentivare il consumo di crack è il semplice utilizzo. Chi la fuma lo fa con facilità, ma non considera l'elevatissima dipendenza a cui va incontro. Le indagini sono tuttora in corso per accertare il volume d'affari della crack house individuata, in cui i sei giovani arrestati lavoravano anche per quattordici ore al giorno. Un'attività serratissima che con ogni probabilità rispondeva alla grande richiesta dei consumatori".