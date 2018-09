Si è svolto ieri sera l’incontro organizzato dal Rotary Club Palermo Sud sul tema “Sicilia: una piattaforma logistica naturale per tre continenti con possibili ricadute specifiche sulla portualità”. A intrattenere l’uditorio è stato l’Ing. Elio Ciralli, già Presidente dell’Associazione italiana Ingegneria Offshore e Marina, operante con sedi presso le maggiori Università italiane, e della Commissione Internazionale sulla Navigazione Ricreativa del PIANC, Organizzazione mondiale per le infrastrutture di navigazione, con sede a Bruxelles. Emblematico il luogo scelto per la manifestazione, che si è tenuta presso l’Auditorium della Terrazza Excelsior Martini di via Cavour, recentemente riaperta nel segno della tradizione proprio di quelle terrazze che, tra la fine degli anni Cinquanta e i Sessanta del secolo scorso, furono aperte nel mondo – Parigi, Londra, Bruxelles e Milano, le più rappresentative – quali veri e propri simboli del sodalizio tra vita sociale e culturale.