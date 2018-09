A dirlo è stata, ministro per la Pubblica amministrazione, eletta con la Lega. Intervenuta al programma "Agorà" di Rai 3, la senatrice e avvocato palermitano ha risposto così alle domande della conduttrice Serena Bortone, sul tema della sicurezza e della difesa personale: "S'immagini uno che vive a casa - ha proseguito la Bongiorno, da sempre sostenitrice della "difesa sempre legittima" - e sente dei passi, per voi ha la freddezza di fare un'indagine notturna per capire se chi cammina lo fa per rubare un oggettino o per uccidere?". E ha concluso "".La dichiarazione del ministro arriva mentre proseguono i lavori parlamentari per la modifica della legge che regolamenta la difesa personale in casa propria. Si trova ora in commissione Giustizia al Senato un ddl firmato dal leghista Massimiliano Romeo che mira a(sulla base delle normative in vigore in Francia) e inasprire le pene per chi viola il domicilio altrui. Ma al testo sono state avanzate alcune critiche dal presidente dell'Associazione nazionale magistratidurante un'audizione a Palazzo Madama: "Si rischia una giustizia fai da te che legittimi condotte illecite, tra le più gravi, fino ad arrivare all'omicidio. Nessuno sarà più garantito. Sarebbe più opportuno approfondire il testo, prima di approvarlo".