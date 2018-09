Nel corso della seduta di oggi di Sala d'Ercole si sarebbero dovute discutere interrogazioni ed interpellanze della rubrica Energia, ma l'assessore al ramo Alberto Pierobon non ha preso parte ai lavori d'aula. Deputati del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico sono intervenuti protestando per l'assenza dell'assessore. Il presidente di turno Roberto Di Mauro ha dunque rinviato l'aula a martedì prossimo 25 settembre alle 16, con lo stesso ordine del giorno di oggi. Un'ora prima dell'aula, alle 15, si riunirà la conferenza dei capigruppo.“Il governo non si presenta in aula e slitta la seduta, la maggioranza non si presenta in commissione e manca il numero legale per il parere su Riscossione Sicilia, non ci sono notizie del rendiconto né dell’assestamento di Bilancio.Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del Pd all’Ars, che oggi è intervenuto nel corso dei lavori d’aula per chiedere al presidente della Regione Nello Musumeci di “riferire a Sala d’Ercole sull’attuazione del programma di governo, ed in particolare sulla presentazione dei documenti economici”., dove è mancato il numero legale e non si è potuto dare il via libera, atteso, alle nomine della nuova governance di Riscossione Sicilia. “Tutto – hanno commentato i deputati regionali del Movimenti 5 Stelle - autorizza a pensare che la situazione attuale di Riscossione, senza guida, vada bene al governo o, quantomeno, non gli tolga il sonno. Oggi, infatti, mancavano quattro deputati su sei della maggioranza”.