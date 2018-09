Le rete delle Ferrovie dello stato ha disposto. A seguito delle verifiche strutturali realizzate nelle scorse settimane, pochi giorni fa è stata bloccata la circolazione di treni e autoveicoli, in attesa di necessari interventi di ristrutturazione. Si tratta del ponte "San Michele" sul fiume Adda, collegamento pericolante, che ricade sul territorio del comune di Paderno, in provincia di Lecco.e, stando a quanto disposto dalle Ferrovie, sarà avviato nei prossimi mesi il cantiere per rimetterla a nuovo, che resterà aperto per circa due anni. Il ministero dei Trasporti e gli Enti locali si dicono pronti a elaborare un piano ad hoc per garantire un programma di mobilità alternativa.Il provvedimento di chiusura arriva a un mese esatto dalla tragedia del ponte Morandi, a Genova, drammatico evento che ha riacceso i riflettori sulla tematica della sicurezza infrastrutturale in Italia.: lo scorso 24 agosto infatti, il governatore Nello Musumeci ha promesso l'imminente avvio di un piano operativo, per mettere sotto esame lo stato di duemila fra ponti e viadotti in tutta l'isola.