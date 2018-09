non vedranno mai la luce: il primo sulla tribuna della piscina comunale di viale del Fante per quasi 600 mila euro, il secondo sul centro sportivo di via della Giraffa a Bonagia per 490 mila. La denuncia è del parlamentare del Mrs Adriano Varrica, che punta il dito contro il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.per fini sociali: solo pie intenzioni del sindaco di Palermo che, per sua esclusiva negligenza, si dissolvono alla prova dei fatti. Mentre Orlando propagandava la falsa notizia dei soldi scippati alle periferie dal Governo, nello stesso momento era consapevole di aver bruciato almeno un milione di euro di fondi europei, persi per non aver saputo rispettare una scadenza. Un fatto gravissimo che denunceremo alla Corte dei Conti”.: peccato che i progetti siano stati presentati fuori tempo massimo e quindi non saranno finanziati. Lo scorso 10 agosto la Regione ha pubblicato l’elenco delle domande ammissibili all’azione dedicata al riuso di vecchi immobili e beni confiscati, con tanto di allegato delle “domande non ricevibili”: tra le opere cassate, ci sono anche le due di Palazzo delle Aquile. Per entrambe la motivazione è la stessa: non pervenuta entro le ore 13 del 17 maggio, ossia entro il termine ultimo.il tutto alla Corte dei conti per le valutazioni del caso rispetto alla responsabilità erariale dell’Amministrazione comunale, visto e considerato che su tale vicenda era stata avvertita già a marzo 2018, e successivamente a maggio dello stesso anno - spiega Varrica - La sola cosa certa è che il Comune di Palermo ha perso la possibilità di finanziare due progetti con fondi europei per mera negligenza e per non aver voluto dare seguito alle sollecitazioni del Movimento 5 Stelle”.ma anche il verde attrezzato sportivo di via della Giraffa, via dell’Antilope e via Guido Rossa: una struttura ultimata nel 2011 completa di campo di calcio, spazi verdi, spogliatoi e sale a disposizione del quartiere ma che il Comune non è mai riuscito a far decollare. A causa della mancanza di una recinzione e di un sistema di sorveglianza, oltre che dell’illuminazione per la notte, ladri e vandali hanno trasformato il centro in un rudere con vetri rotti e porte divelte. “Siamo tutti molto arrabbiati perché le periferie di Palermo sono da anni in totale stato di abbandono - spiega il consigliere della Terza circoscrizione Saverio Bruschetta - i cittadini devono sapere che l’unico responsabile è chi amministra questa città”.