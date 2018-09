Altrettanti funzionarti comunali battono cassa. Chiedono circa 78 mila euro ciascuno. Mezzo milioni di euro che, in caso di condanna, saranno pagati dal Comune di Palermo e dalle ex società partecipate.(oggi tutte società per azioni) e il sindaco pro tempore Leoluca Orlando. Lo stesso sindaco che negli anni ha nominato nelle partecipate e ha voluto accanto a sé alcuni dei sei funzionari, fino a farne lo zoccolo duro della macchina burocratica. A cominciare da Diego Bellia, attuale responsabile dell'Ufficio relazioni interne del gabinetto del sindaco e in passato vice presidente di Amat. Per proseguire con Mario Li Castri e Antonino Rera (Amg) che per scelta di Orlando hanno avuto incarichi di dirigente a termine. Completano l'elenco dei ricorrenti Rosalia Sposito (Amat), Maria Concetta Orlando (Rap) e Giuseppe Lopes (Rap).Il leader dell'opposizione Fabrizio Ferrandelli ha eseguito un accesso agli atti. Si tratta di sei ricorsi fotocopia. A presentarli gli avvocati Pier Carmelo Russo e Filippo Gallina. Tra il 2012 e il 2016 una legge prevedeva l'obbligo di nominare come amministratori delle partecipate soggetti dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione. E cioè il Comune di Palermo. Da qui gli incarichi dei funzionari nei Consigli di amministrazione delle ex partecipate.Soldi che, però, non sono stati pagati neppure quando è stato intimato al Comune di provvedere. I ricorrenti ritengono di averne diritto visto che si trattava di “funzioni aggiuntive esulanti dalle mansioni da loro esigibili”. In soldoni, i funzionati hanno lavorato più del previsto.Fino al 2016, infatti, esisteva una legge che prevedeva il principio di omnicomprensività della retribuzione: più incarichi, ma stipendio fisso. Secondo i legali, il principio vale solo per i dirigenti e non per in funzionari nel caso in cui ad essi siano state assegnate mansioni superiori rispetto a quelle rivestite nell'amministrazione di appartenenza. Insomma, i funzionari devono essere pagati di più qualora gli siano stati assegnati compiti da dirigente.e potrebbero andare a incidere nelle casse dell'ex partecipate che non navigano nell'oro, ma è lecito attendersi che diventeranno anche un caso politico.