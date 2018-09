PALERMO – Niente da fare, Riscossione Sicilia resta ancora acefala. Il via libera ai nuovi vertici della partecipata non è arrivato nemmeno oggi. "Questa mattina la riunione della commissione Affari istituzionali dell’Ars è . "Questa mattina la riunione della commissione Affari istituzionali dell’Ars è saltata per mancanza del numero legale, quindi non è stato possibile esprimere il parere sulla nomina del nuovo consiglio d’amministrazione di Riscossione Sicilia”. Lo annuncia Giuseppe Lupo, capogruppo del Partito democratico all’Ars e componente della commissione Affari istituzionali, che nel corso della seduta di oggi ha chiesto la verifica del numero legale. , quindi non è stato possibile esprimere il parere sulla nomina del nuovo consiglio d’amministrazione di Riscossione Sicilia”. Lo annuncia Giuseppe Lupo, capogruppo del Partito democratico all’Ars e componente della commissione Affari istituzionali, che nel corso della seduta di oggi ha chiesto la verifica del numero legale.

priva di organi direttivi. È una situazione seria a grave, rispetto alla quale il PD ha presentato una mozione che impegna il governo regionale a riferire in aula sull’attuale situazione e sulle prospettive del servizio di riscossione nella Regione siciliana”.Non è il primo passaggio a vuoto. Già la settimana scorsa la prima commissione si era avviluppata in un paio di sedute senza dare il via libera. I nomi scelti per il Cda della società che si occupa della riscossione dei tributi sono quelli di Vito Branca, esperto tributarista, e i componenti Massimo Giaconia, commercialista e fiscalista internazionale, e Gaetana Palermo. Il primo consiglio di amministrazione nominato dal governo Musumeci, quello guidato dall'ex generale dalla Guardia di Finanza Domenico Achille, si dimise dopo pochi giorni, e da allora la società vive in assenza di governance.