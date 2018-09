Il ministero della Salute ha disposto il ritiro dal mercato di un altro prodotto alimentare. A essere incriminato, questa volta, è un lotto diLe confezioni a rischio sono quelle in scadenza il 28 marzo 2019 e pesano 250gr. Nella circolare ministeriale si fa riferimento anche allo stabilimento dell'azienda, sito a Badia al Pino, in provincia di Arezzo, in cui il caffè infetto è stato lavorato e impacchettato.,L'alimento comporterebbe, contendo un quantitativo di, oltre il limite consentito per legge. Si tratta infatti di una sostanza tossica, di cui si trovano tracce anche nei cereali, nella frutta secca e nel vino.Il ministero invita i consumatori a prestare attenzione durante gli acquisti e controllare le confezioni di caffè già possedute in casa.