ROMA - "Se si ripresentasse un caso Diciotti farei esattamente quello che ho fatto". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa al Viminale. Il ministro ha detto di aspettarsi "poco dall'Europa. Il premier Conte è in partenza per Salisburgo dove ci sarà l'ennesimo vertice informale e spero che sia efficace. Noi chiediamo una polizia di frontiera europea che presidi i confini del Continente. Se l'Europa dimostrerà di essere inesistente, ci muoveremo per conto nostro. Io - ha concluso - ho già in programma una serie di missioni nei Paesi africani". (ANSA).