“Con l'inaugurazione di questa nuova parte dell'impianto chiudiamo il cerchio – ha detto Norata – L'organico è la parte dei rifiuti più delicata da gestire anche per gli inquinanti che produce. Oggi grazie a questo nuovo trattamento, l'organico verrà miscelato anche agli scarti derivanti dalla gestione e potatura del verde urbano. Dopo questo ulteriore passaggio potremo ricavare il compost biologico da utilizzare in agricoltura e per recuperi ambientali”. L'entrata in funzione di queste nuove macchine però non risolve del tutto il problema della raccolta dell'organico: “Anche i cittadini devono cercare di fare una raccolta più accurata – ha spiegato il numero uno di Rap – i rifiuti che arrivano qui sono ancora troppo impuri, per questo devono essere setacciati almeno due volte”.

Insomma il Tmb è ufficialmente entrato in funzione a pieno regime e per Norata il suo stato di salute, dopo i guasti dello scorso aprile a causa dell'introduzione di materiali non idonei come tufo o scarti edili, è ottimo: “L'impianto è stato stressato molto nell'ultimo anno – ha sottolineato – anche a causa di un conferimento errato dei rifiuti”.

Intanto resta sempre in bilico la situazione legata alla saturazione della sesta vasca di Bellolampo e la creazione della settima. Dopo l'ampliamento della vasca esistente la città potrà continuare a conferire solo per altri quattro mesi, in quest'ottica la creazione della settima diventa una vera e propria emergenza: “Ci siamo riappropriati della progettazione – ha spiegato Norata – dopo che l'incarico era passato alla Regione. Visti i tempi lunghi per le gare di assegnazione ci siamo resi di nuovo disponibili per la parte esecutiva”.

Preso atto di questo importante primo passo positivo della gestione Norata, per rilanciare l'azienda Rap è necessario procedere spediti con altre azioni importanti ed oramai improcrastinabili come il piano industriale, la riorganizzazione interna e la rimodulazione del contratto di servizio"

