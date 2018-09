In particolare sono state elevate 2 sanzioni amministrative e sequestro per circa 100 chili di prodotti ittici vari (di cui kg. 66 adatti al consumo alimentare umano).

Alle operazioni hanno contribuito i medici veterinari dell’Asp di Palermo che hanno contestato, a due esercizi commerciali, l’assenza mancata segnalazione di inizio attività (SCIA) e l’assenza di autorizzazione alla preparazione di cibi.

I prodotti ittici giudicati adatti al consumo alimentare umano sono stati devoluti in beneficenza ad un istituto caritatevole palermitano.

Proprio in tema di ambulanti, è di questi giorni la sentenza di condanna in primo grado a 12 mesi di reclusione, per un ambulante che durante l’attività di controllo di alcune settimane fa, aveva scagliato i prodotti ittici detenuti illegalmente, ferendo tra l’altro, un militare, proferendo minacce ai pubblici ufficiali e danneggiando un automezzo di servizio.

PALERMO - Nel corso dell’attività di controllo sulla filiera del pescato eseguito dalla Guardia Costiera di Palermo, dai carabinieri della compagnia San Lorenzo, sono stati controllati alcuni venditori ambulanti e pescherie palermitane ed in particolare in zona Pallavicino, Michelangelo e Via Perpignano.I militari sottolineano che l’attività di controllo su tutta la filiera ittica, proseguirà nei prossimi giorni a tutela del consumatore onde scongiurare pericolo per la salute pubblica e prevenire comportamenti illeciti a tutela della risorsa ittica con ispezioni alle attività commerciali all’ingrosso ed al dettaglio, alle attività di ristorazione ed agli ambulanti.