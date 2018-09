- Un ex assessore di Cuffaro alla guida, un fedelissimo di Musumeci al vertice del, un dirigente politico vicino a Diventerà bellissima a capo. Infornata di nomine ieri in giunta, nelle ore in cui in Asp e ospedali arrivavano le revoche dei commissari e – nella maggior parte dei casi – la loro immediata riconferma per 45 giorni. Una conferma che suona, però, come un avviso a svuotare i cassetti: quei commissari, alla fine delle selezioni in corso, non potranno essere confermati come direttori generali nelle stesse aziende.A cominciare dall'Irsap e dalla Camera di Commercio nissena, enti che in vario modo sono finiti dentro l'inchiesta che ha riguardato l'ex presidente della Confindustria siciliana Antonello Montante. E così, nell'istituto che ha “inglobato” le Aree di sviluppo industriale andràVecchia conoscenza della politica siciliana è poi certamente, assessore all’Industria nel corso del secondo governo Cuffaro, quello finito a causa della vicenda giudiziaria e di un vassoio di cannoli. La Candura è stata anche candidata all'uninominale nel collegio di Gela, sconfitta dal candidato del Movimento cinque stelle. Sarà il nuovo commissario della Camera di commercio di Caltanissetta.Al Cefpas, invece, va, un fedelissimo del governatore. Per lui, a lungo si è parlato di un incarico di responsabilità alla Regione, come dirigente generale “esterno” . Ipotesi poi tramontata. Andrà quindi a dirigere l'importante ente che si occupa della formazione dei medici.Contestualmente arriva la conferma con scadenza dei commissari nominati attraverso il cosiddetto “bloccanomine”.. Commissari con la valigia, visto che la conferma ha una durata di 45 giorni, alla scadenza dei quali i manager non potranno tornare alla guida della stessa azienda. “In esecuzione delle delibere votate dalla Giunta – si legge infatti in una nota dell'assessore Razza - e dopo la formalizzazione del decreto del Presidente della Regione Siciliana, ho firmato ieri le nomine dei Commissari delle Aziende il cui vertice si era formato in costanza della norma su cui è recentemente intervenuta la Corte Costituzionale. Poiché la selezione dei nuovi direttori generali è di imminente conclusione, - spiega - la nomina dei commissari è stata formalizzata per 45 giorni e ho avuto modo di chiarire a tutti che, nel rispetto del lavoro della Commissione, si è ritenuto di adottare il criterio di non confermare alcuno dei commissari nominati nella medesima azienda, nell’eventuale scelta discrezionale che presiede alla nomina dei direttori generali. Siamo la seconda Regione in Italia a procedere alla selezione dei vertici in costanza del nuovo modello nazionale – conclude Razza. Ai nuovi direttori, che rimarranno in carica tre anni, chiederemo di lavorare in squadra per attuare la strategia di rilancio che in questi mesi abbiamo solo iniziato a realizzare”.