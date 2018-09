Accrescere il valore aggiunto di un territorio che ha una storia, sia pure, spesso, in bianco e nero che merita di essere raccontata a colori: questo l'intento di Xrivista.

Un' immersione totale nel territorio, dove effettivamente fluiva l'acqua del Papireto, per scoprire le tradizioni, gli odori, i sapori, le ferite e le riparazioni di Danisinni.

La città che nessuno vede pian piano diventa protagonista di arte e cultura, accende i riflettori sulle rovine storiche sgomitando con il volto bello di Palermo. Ma come hanno accolto le persone che abitano a Danisinni un collettivo?

- Danisinni, quartiere vittima del degrado che vuole rinascere alla speranza, è fulcro negli ultimi anni di tensioni culturali e artistiche positive per la sua riqualificazione.formato da quattro italiani Francesco Battaglia, Giammarco Cugusi, Stefano La Rosa e Olmo Missaglia ed è proprio quest'ultimo che telefonicamente racconta il progetto: "Per il quarto numero della rivista cercavamo un posto dove lavorare in Italia, non avevamo ancora lavorato nel nostro Paese, ed è grazie a Stefano La Rosa, palermitano di nascita che ci siamo messi in contatto con questa realtà in rinascita, l'idea è stata quella di portare nel rione dei progetti culturali e artistici. Ed è proprio a Danisinni che abbiamo immaginato, sulle linee del precedente numero, artisti invitati a confrontarsi con il quartiere. L'arte per la gente, che abbia come destinatario le persone"., sono cinque, provenienti da città diverse. Per ben quindici giorni Danisinni è stato residenza del collettivo. Un'esperienza unica da traslare sulle pagine della rivista ".che abbia lavorato bene in sole due settimane è stato reso possibile grazie a un lavoro costante di recupero della memoria storica del quartiere, non si può ricostruire dalle ceneri, soltanto rinvigorendo le radici si acquista la consapevolezza delle potenzialità del luogo", cosi Fratel Mauro della parrocchia Santa Agnese, un uomo di Dio coraggioso che non lesina impegno e costanza., entrando nei racconti familiari o della piazza. La storia di Piero, che vende la verdura con la motoape. Oppure la taverna di Cocò, impastatrice di arancine, il pasticciere o il falegname. Un percorso che sia da una parte dialogo e dall'altra scoperta e valorizzazione di ciò che, forse, è scontato ma che a chi non abita questa terra provoca stupore", afferma Fratel Mauro. Il perché sia stato scelto proprio Danisinni, si comprende meglio a posteriori ecco le parole commosse di Olmo Missaglia: "Siamo ancora scossi dalla partenza e dal saluto con la gente, a presto Danisinni".