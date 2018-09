Due uomini sono morti per una fuga di gas in un locale dell' Archivio di Stato di Arezzo. Una terza persona è stata soccorsa dal 118. Le due vittime, dipendenti dell'archivio, sono rimasti intossicati dall'argon di cui era saturo un ambiente dove erano entrati per un controllo dopo che era scattato un allarme antincendio. Il centro storico, a due passi dall'Archivio, messo in allarme, poi rientrato appena accertato l'accaduto. (ANSA).