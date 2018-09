MARSALA (TRAPANI) - Per il furto di una tonnellata di grappoli d'uva in un terreno agricolo in contrada Carillume a Marsala (Tp), i carabinieri hanno arrestato un uomo di 87 anni, Mariano Ancona, e hanno denunciato altre tre persone, di età compresa tra i 60 e i 76 anni. I quattro sono stati sorpresi lunedì scorso mentre caricavano l'uva su un trattore. Il giudice, il giorno dopo, ha convalidato l'arresto. L'uva è stata riconsegnata al proprietario del terreno. (ANSA)