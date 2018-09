ha aperto i battenti al centro commerciale Forum con “Progetta & Arreda”, un nuovo format che ha debuttato il primo agosto a Bolzano e Venezia e venti giorni dopo nel capoluogo siciliano e ad Arese. In pratica non è il grande centro che sorge a Catania, ma una via di mezzo fra i tradizionali punti vendita e l’acquisto on line: 50 metri quadrati che i clienti si trovano davanti appena entrati al Forum dal lato di Mediaworld.infatti, ha subito più di un intoppo e non è mai entrato nel vivo, con Ikea che ha più volte chiesto garanzie alle istituzioni locali per l’acquisto dei terreni che sorgono proprio a Roccella. Un’attesa divenuta talmente lunga che gli svedesi hanno preferito, almeno per il momento, una soluzione più piccola, ma dai tempi molto più celeri. “Ikea ama la Sicilia – dice Jing Li, store manager del centro di Catania – Vogliamo essere vicini alle persone che ci amano, ma che abitano lontano da Catania. Le trasformazione digitale ci dà l’opportunità di incontrare i nostri consumatori in un nuovo modo, è un primo passo di avvicinamento”.la propria cucina o la propria camera da letto, grazie all’assistenza del personale, ma anche di ordinare e di pagare. Poi la merce potrà o essere ritirata presso il punto di viale Regione siciliana (con 29 euro di spesa aggiuntiva) o essere recapitata a casa, ma a prezzi più modici rispetto a prima: da 4,99 a 49 euro, anche se si trattasse del mobilio di un intero appartamento, contro i 134 previsti fino a luglio.“I palermitani conoscono Ikea, ma magari non hanno mai comprato i nostri prodotti”, spiega Paolo Patanè, responsabile del punto di Palermo, che però si dice soddisfatto dei primi risultati: in questo primo mese sono stati ben 700 i visitatori al Forum, con 133 progetti realizzati che riguardano per lo più camere da letto, cucine e salotti.“L’interesse per la Sicilia c’è – dice Li – ma l’apertura del Progetta & Arreda non è collegata allo store. E’ un piccolo mondo Ikea che consente un contatto diretto col cliente”. E’ anche vero che rispetto a otto anni fa, quando ha aperto i battenti il punto di Catania, il commercio sul web ha fatto passi da gigante e quindi sembra normale che Ikea preferisca soluzioni più economiche e rapide che comunque attirino i clienti, rispetto ai grandi cantieri. La scelta del Forum dimostra che l’intenzione del colosso svedese è comunque di puntare su questa parte della città, anche se per il momento bisognerà accontentarsi di una soluzione… low cost.