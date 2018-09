inizia una mattina di agosto dell'anno scorso. Un poliziotto libero dal servizio si accorge di quegli operai in divisa che lavorano nel giardino di un'abitazione privata a Mondello. Si scoprirà che è la casa di Rosalia Collura, responsabile dell'ufficio "Ville e giardini storici".Solo che i tre operai, Salvatore Paternostro, Francesco Notarbartolo e Massimiliano Ingrassia, preferiscono andare via. Saranno poi identificati grazie al lavoro degli investigatori della Sezione reati contro la pubblica amministrazione della Squadra mobile. Un'indagine che inizia dall'annotazione del numero di targa del furgone a bordo del quale i tre si sono allontanati.avrebbero dovuto essere sul posto di lavoro a Villa Trabia. Si sarebbero giustificati sostenendo di essere andati a Mondello per prendere delle piante. Circostanza smentita dagli investigatori, secondo cui l'unica ragione della loro presenza sul posto era la manutenzione del giardino della loro responsabile.Collura avrebbe sostenuto che l'intervento degli operai era necessario perché la pianta stava per cadere e avrebbe messo a rischio la pubblica incolumità. Una tesi che non ha convinto né i poliziotti, né il procuratore aggiunto Sergio Demontis e il sostituto Claudia Ferrari che hanno spedito ai quattro indagati l'avviso di conclusione delle indagini, preludio di una richiesta di rinvio a giudizio.