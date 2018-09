I carabinieri erano intervenuti nel locale notturno di via Plauto, a Sferracavallo, dove era in corso una festa privata. Ad un certo punto è scoppiata una rissa. È stato lo stesso Lombardo a chiamare i militari mentre i suoi buttafuori allontanavano i facinorosi che probabilmente avevano alzato il gomito. dove era in corso una festa privata. Ad un certo punto è scoppiata una rissa. È stato lo stesso Lombardo a chiamare i militari mentre i suoi buttafuori allontanavano i facinorosi che probabilmente avevano alzato il gomito.

Quando sono intervenuti i militari hanno chiesto i documenti a Lombardo. Da qui la reazione del gestore del locale, molto noto in città. Secondo i militari, si sarebbe rifiutato di farsi identificare. Sarebbero volate parole grosse, fino a quando i carabinieri del Nucleo radiomobile non hanno imposto a Lombardo di seguirlo in caserma.

"Sono sceso nel locale intorno a mezzanotte, c'era un ubriaco molesto che picchiava la fidanzata - aveva raccontato Lombardo a Livesicilia -. I mie buttafuori hanno cercato di calmare la situazione. Poi ha iniziato a disturbare i clienti. Lo abbiamo allontanato e chiamato i carabinieri".

Ed ancora: "Quando dico loro che non avevo i documenti con me, mi hanno chiesto di seguirlo. Mi hanno tirato per un braccio. Io che ritengo di non essere un criminale, mi sono allontanato e ho detto che non ritenevo corretto il loro modo di operare. Mi sono divincolato e mi hanno ammanettato davanti a trecento persone. Sfido chiunque che si trova ammanettato senza avere fatto nulla a mantenere la calma. Mai mi sarei sognato di essere ammanettato nel mio locale, è un paradosso".

Il Tribunale del Riesame revoca la misura dell'obbligo di firma a Manfredi Lombardo, gestore del Kalandria, arrestato a luglio per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Accolta la richiesta del difensore, l'avvocato Mario Monaco.