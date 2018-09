Come già indicato dall'allerta meteo della protezione civile ieri, a Palermo si sono già verificati due forti temporali: il primo nella zona di Mondello, l'altro verso sud/est, in particolare a Villabate e a Bagheria, dove è in corso un vero e proprio nubifragio.. Bagnanti in fuga dalla spiaggia di Mondello, dove si sono già verificati allagamenti in attività commerciali e abitazioni: è stato chiesto l'intervento dei pompieri. Paura per tre giovani che a bordo di un pedalò poco prima noleggiato si erano allontanati dalla spiaggia: sono stati sorpresi dalla pioggia intensa quando si trovavano già al largo. Un bagnino ha segnalato il loro mancato rientro alla Capitaneria di porto, sul posto è intervenuta pure la polizia. Per fortuna i giovani sono riusciti a tornare in riva nel giro di pochi minuti.. Nella maggior parte dei casi si tratta di automobilisti rimasti con l'auto in panne nelle zone già colpite dalla bomba d'acqua. Un incidente ha infine mandato in tilt via Lanza di Scalea, già nel caos per un allagamento. In questo caso è intervenuta la polizia municipale., tra Villabate e Misilmeri, dove si sono formati chilometri di coda per allagamenti nella zona di Villabate e Portella di Mare e per i lavori di rifacimento dell'asfalto. Molti automobilisti incolonnati in direzione Agrigento hanno fatto retromarcia e stanno cercando di tornare nel capoluogo.Nel centro città molte abitazioni ed attività commerciali è andata via la corrente elettrica, gli allarmi sono andati in tilt. Il breve black out sarebbe stato provocato da un fulmine.