come il Pd ha ribattezzato il dossier con tutti i numeri delle cifre che le città rischiano di non vedere se non si sbloccheranno le risorse del Bando periferie. I nove capoluoghi siciliani perdono oltre 200 milioni di euro, seguiti, a molta distanza, dalla Toscana, che ne perde oltre 147 milioni a danno di Firenze, Arezzo, Siena, Lucca, Pisa, Pistoia, Livorno, Carrara e Massa. Anche Torino, Biella, Vercelli, Alessandria, Cuneo, Novara, Verbania e Asti si vedono sottrarre una bella somma: quasi 110 milioni secondo i conti fatti dal Pd.Le brutte notizie non risparmiano l'Emilia Romagna: le sue città, se le risorse non verranno in qualche modo ripristinate, si vedranno sottrarre 138 milioni previsti dal Bando Periferie; il Veneto perderà oltre 114 milioni, la Calabria dovrà rinunciare a ben 103 milioni, la Liguria e il Lazio a circa 90, la Campania rischia concretamente di perderne 75. L'Aquila, Pescara, Teramo e Chieti sperano ancora di riuscire ad ottenere - anche se il Milleproroghe è stato definitivamente approvato - gli oltre 59 milioni assegnati dal Bando Periferie, le Marche temono fortemente di perdere gli oltre 50 previsti, la Puglia rischia di perdere quasi 45. In Sardegna i progetti per Sassari, Nuoro, Carbonia, Tempio Pausania avevano portato a progetti e relativi previsti stanziamenti pari a quasi 43 milioni. Trento e Bolzano potrebbero dover rinunciare a 36 milioni, l'Umbria a 26, il Molise a 28, la Valle d'Aosta a 12.(ANSA).