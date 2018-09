"Ancora oggi dopo quasi un anno dalle dimissioni dI Fiumefreddo nessun Cda si è insediato. Non si puo’ lasciare una società che riscuote le tasse per la Regione Sicilia con 700 dipendenti in balia delle onde senza sapere ancora oggi quale sarà il futuro che li aspetta". Lo afferma la Uilca Sicilia con il segretario generale Giuseppe Gargano. "N

on si può rinviare di settimana in settimana la ratifica di un Cda perché il numero legale della maggioranza stessa non si raggiunga o per qualsiasi altro motivo futile - aggiunge -.

Non si possono prendere in giro 700 lavoratori che sino ad oggi con il loro impegno e senso di responsabilità hanno portato Riscossione Sicilia ad avere dei bilanci in attivo dopo svariati anni.

Non si può più sopportare questa situazione così incresciosa, una volta e per tutte la Uilca chiede a gran voce, che la Regione Sicilia in persona del Presidente Musumeci prenda una decisione seria sul futuro di Riscossione Sicilia Spa, concordando con il Parlamento Nazionale il passaggio all’Agenzia delle Entrate-Riscossione".

