PALERMO - Via libera in giunta al saldo del salario accessorio 2017. L'iter si è sbloccato e prevede adesso un passaggio all'Oiv, l’organismo di valutazione che dovrà dare a sua volta l’ultimo parere prima che la Funzione pubblica possa dare mandato per i pagamenti. Lo comunica il Sadirs guidato da Fulvio Pantano che chiede “di accelerare un iter ormai atteso da troppo tempo dai lavoratori. Monitoreremo costantemente la situazione per evitare ulteriori ritardi”. L’auspicio è che il via libera possa arrivare entro ottobre. L’approvazione in giunta rappresenta un passaggio fondamentale atteso e reclamato nei mesi scorsi dai sindacati autonomi. Le sigle avevano ricordato che il provvedimento avrebbe avuto una ricaduta su 14mila nuclei familiari e, sebbene si tratti di cifre che oscillano tra 500 e mille euro in base alla qualifica, in un momento così difficile per una categoria che non ha un rinnovo contrattuale da più di dieci anni, questi importi sarebbero stati una piccola boccata d’ossigeno, tra l'altro per prestazioni già effettuate e ampiamente maturate. Ora finalmente l’erogazione delle somme sembra essere in dirittura d’arrivo.